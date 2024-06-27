В GTA Online добавили работу полицейского. Вышло обновление Bottom Dollar Bounties с заданиями по поиску беглых преступников27.06.24
Для все еще популярного криминального экшена GTA Online вышло крупное летнее обновление под названием «Bottom Dollar Bounties». Rockstar Games предложили игрокам две новые работы: охоту за беглыми преступниками и помощь старому знакомому — полицейскому Винсенту, одному из центральных персонажей ивента The Cluckin’ Bell Farm Raid.
Чтобы искать преступников, игрокам необходимо приобрести бизнес, которым управляет Мод Эклз — она же давала подобные задания Тревору Филипсу в сюжетной части GTA 5. Беглые преступники будут находиться не только в Лос-Сантосе, но и по всему Южному Сан-Андреасу.
Для содержания пойманных нарушителей игрокам предоставят базу с тюремными клетками, сейфом для денег, шкафом для оружия и другими удобствами. Квесты с Винсентом будут более брутальными и развернутся в открытом мире. Для их выполнения игроки смогут использовать новые виды полицейской техники, доступной для покупки.
Также в обновлении добавлены новые виды обычного автотранспорта и увеличены награды за многие задания.
С полным списком изменений обновления Bottom Dollar Bounties можно ознакомиться на сайте Rockstar Games.
Пока по всей Украине продолжаются отключения света игроки далеко не часто могут зайти в любимую игру, а тем более регулярно выполнять ежедневные задания. Однако, имеем что имеем.
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В GTA Online добавили работу полицейского. Вышло обновление Bottom Dollar Bounties с заданиями по поиску беглых преступниковGTA Rockstar обновление
Rockstar Games предложили игрокам GTA Online две новые работы: охоту за беглыми преступниками и помощь старому знакомому — полицейскому Винсенту, одному из центральных персонажей ивента The Cluckin’ Bell Farm Raid.
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