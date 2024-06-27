У GTA Online додали роботу поліцейського. Вийшло оновлення Bottom Dollar Bounties із завданнями з пошуку злочинців-втікачів

Для популярного кримінального екшену GTA Online вийшло велике літнє оновлення під назвою “Bottom Dollar Bounties”. Rockstar Games запропонували гравцям дві нові роботи: полювання за злочинцями-втікачами і допомогу старому знайомому — поліцейському Вінсенту, одному з центральних персонажів івенту The Cluckin’ Bell Farm Raid.

Щоб шукати злочинців, гравцям необхідно придбати бізнес, яким керує Мод Еклз – вона ж давала подібні завдання Тревору Філіпсу в сюжетній частині GTA 5. Втікачі будуть знаходитися не тільки в Лос-Сантосі, але і по всьому Південному Сан-Андреасу.

Для утримання спійманих порушників гравцям нададуть базу з тюремними клітинами, сейфом для грошей, шафою для зброї та іншими зручностями. Квести з Вінсентом будуть більш агресивними і розгорнуться у відкритому світі. Для виконання гравці зможуть використовувати нові види поліцейської техніки, доступної для покупки.

Також в оновленні додано нові види звичайного автотранспорту та збільшено нагороди за багато завдань.

З повним списком змін оновлення Bottom Dollar Bounties можна ознайомитися на .

Поки що по всій Україні продовжуються відключення світла гравці далеко не часто можуть зайти в улюблену гру, а тим паче регулярно виконувати щоденні завдання. Однак маємо що маємо.