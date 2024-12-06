В Google Maps будут показываться события из Waze06.12.24
Google Maps тепер інтегрує інформацію з Waze, надаючи користувачам більш детальні дані про дорожні події, такі як ДТП, ремонти, камери швидкості та присутність поліції. Крім того, користувачі зможуть залишати коментарі та вносити корективи щодо точності повідомлень.
Ця функція була анонсована Google у липні 2024 року, коли компанія оголосила про активніший обмін даними між Google Maps та Waze. Як приклад, минулого тижня на Reddit користувач поділився скриншотом, де отримав сповіщення про поліцейський патруль, повідомлений іншими користувачами Waze. Також він мав можливість підтвердити або оновити цю інформацію.
Функція поки доступна обмеженій кількості користувачів, але Google обіцяє, що найближчим часом вона стане доступною для ширшої аудиторії. Очікується, що це оновлення значно покращить зручність навігації для водіїв.
Waze, навигационное приложение, получит новую подсказку во время навигации, которая будет оповещать вас перед потенциально опасным участком дороги. Эта новая функция называется «история аварий» и будет отображаться на экране, когда на вашем маршруте определяется аварийно опасный участок.
Waze будет использовать данные, предоставляемые сообществом пользователей, а также искусственный интеллект для анализа маршрута, включая уровень трафика и тип дороги, чтобы определить потенциально опасные места на вашем пути. Эта функция предназначена для улучшения безопасности дорожного движения и помощи водителям во избежании аварий.
Эти уведомления не будут поступать ежедневно или для маршрутов, по которым вы ездите регулярно, чтобы не отвлекать вас слишком часто. Вместо этого они появятся на неожиданных участках дорог, где риск аварии увеличивается.
По данным Google, ежедневно аварии с участием автомобилей приводят к 3600 смертям во всем мире. Таким образом, эта новая функция Waze может быть полезна для повышения сознания водителей и улучшения дорожной безопасности. В то же время, то, что играет не в пользу Waze — 14% этих смертей связано с использованием мобильных телефонов.
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