У Google Maps відображатимуться події з Waze06.12.24
Google Maps тепер інтегрує інформацію з Waze, надаючи користувачам більш детальні дані про дорожні події, такі як ДТП, ремонти, камери швидкості та присутність поліції. Крім того, користувачі зможуть залишати коментарі та вносити корективи щодо точності повідомлень.
Ця функція була анонсована Google у липні 2024 року, коли компанія оголоcила про активніший обмін даними між Google Maps та Waze. Як приклад, минулого тижня на Reddit користувач поділився скріншотом, де отримав сповіщення про поліцейський патруль, повідомлений іншими користувачами Waze. Також він мав можливість підтвердити чи обновити цю інформацію.
Функція поки доступна обмеженій кількості користувачів, але Google обіцяє, що найближчим часом вона стане доступною для ширшої аудиторії. Очікується, що це оновлення значно покращить зручність навігації для водіїв.
Waze, навігаційний додаток, отримає нову підказку під час навігації, яка сповіщатиме вас перед потенційно небезпечною ділянкою дороги. Ця нова функція називається “історія аварій” і відображатиметься на екрані, коли на вашому маршруті визначається аварійно небезпечна ділянка.
Waze буде використовувати дані, що надаються спільнотою користувачів, і штучний інтелект для аналізу маршруту, включаючи рівень трафіку і тип дороги, щоб визначити потенційно небезпечні місця на вашому шляху. Ця функція призначена для покращення безпеки дорожнього руху та допомоги водіям, щоб уникнути аварій.
Ці повідомлення не надходитимуть щодня або для маршрутів, якими ви їздите регулярно, щоб не відволікати вас занадто часто. Натомість вони з’являться на несподіваних ділянках доріг, де ризик аварії збільшується.
За даними Google, щодня аварії за участю автомобілів призводять до 3600 смертей у всьому світі. Таким чином, ця нова функція Waze може бути корисною для підвищення свідомості водіїв та покращення дорожньої безпеки. У той же час те, що грає не на користь Waze — 14% цих смертей пов’язано з використанням мобільних телефонів.
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