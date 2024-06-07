В Google Keep для Android можно будет менять размер окон заметок

Популярное приложение для создания заметок Google Keep готовится к важному обновлению на платформе Android. В новой бета-версии, по данным AssembleDebug, появилась возможность изменять размер окон, что может значительно облегчить работу пользователей.

Функция позволит настраивать размер окон программы аналогично тому, как это реализовано в веб-версиях электронной почты, таких как Gmail и Outlook. Функция изменения размера окон будет доступна на устройствах с высокой плотностью пикселей (более 600 ppi).

Обновление пока доступно только в бета-версии, но вскоре ожидается его широкое распространение.