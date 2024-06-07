У Google Keep для Android можна буде змінювати розмір вікон нотаток

Популярна програма для створення нотаток Google Keep готується до важливого оновлення на платформі Android. У новій бета-версії, за даними AssembleDebug, з’явилася можливість змінювати розмір вікон, що може полегшити роботу користувачів.

Функція дозволить настроювати розмір вікон програми аналогічно тому, як це реалізовано у веб-версіях електронної пошти, таких як Gmail та Outlook. Функція зміни розміру вікон буде доступна на пристроях із високою щільністю пікселів (понад 600 ppi).

Оновлення поки що доступне тільки в бета-версії, але незабаром очікується його широке поширення.