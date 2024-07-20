В Forza Horizon 5 сыграли 40 млн пользователей. 3 миллиона прибавилось за 4 месяца

Параллельно с тем, как Playground Games планирует изъять Forza Horizon 4 из цифровых магазинов, пятая часть серии продолжает активно привлекать новую аудиторию. Согласно счетчику игроков, количество людей в гоночном симуляторе Forza Horizon 5 пересекло отметку в 40 миллионов, что на три миллиона больше по сравнению с последним обновлением от 12 февраля.

Хотя эта цифра не отражает количество проданных копий, так как игра доступна в Game Pass, она явно пользуется большим успехом. В день своего релиза Forza Horizon 5 собрала более трех миллионов игроков, что стало абсолютным рекордом для Xbox Game Studios на тот момент, а за первую неделю в игре побывало 10 миллионов игроков.

Несмотря на то, что Playground Games сейчас работает над разработкой Fable, Forza Horizon 5 продолжает получать обновления. Недавно в игре появились новые автомобили и новая радиостанция «Horizon Wave», на которой звучат двадцать одна композиция. Также было выпущено обновление «Neon Highway», которое усиливает ретро-атмосферу игры. Forza Horizon 5 доступна для игры на платформах Microsoft: консолях Xbox One и Xbox Series, а также на Windows.