У Forza Horizon 5 зіграли 40 млн. користувачів. 3 мільйони додалися за 4 місяці20.07.24
Паралельно з тим, як Playground Games планує вилучити Forza Horizon 4 із цифрових магазинів, п’ята частина серії продовжує активно залучати нову аудиторію. Згідно з лічильником гравців, кількість людей у гоночному симуляторі Forza Horizon 5 перетнула позначку 40 мільйонів, що на три мільйони більше у порівнянні з останнім оновленням від 12 лютого.
Хоча ця цифра не відображає кількість проданих копій, оскільки гра доступна в Game Pass, вона явно має великий успіх. За день свого релізу Forza Horizon 5 зібрала понад три мільйони гравців, що стало абсолютним рекордом для Xbox Game Studios на той момент, а за перший тиждень у грі побувало 10 мільйонів гравців.
Незважаючи на те, що Playground Games зараз працює над розробкою Fable, Forza Horizon 5 продовжує отримувати оновлення. Нещодавно у грі з’явилися нові автомобілі та нова радіостанція “Horizon Wave”, на якій звучать двадцять одна композиція. Також було випущено оновлення Neon Highway, яке посилює ретро-атмосферу гри. Forza Horizon 5 доступна для гри на платформах Microsoft: консолях Xbox One та Xbox Series, а також Windows.
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Згідно з лічильником гравців, кількість людей у гоночному симуляторі Forza Horizon 5 перетнула позначку 40 мільйонів, що на три мільйони більше у порівнянні з останнім оновленням від 12 лютого.
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