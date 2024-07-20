У Forza Horizon 5 зіграли 40 млн. користувачів. 3 мільйони додалися за 4 місяці

Паралельно з тим, як Playground Games планує вилучити Forza Horizon 4 із цифрових магазинів, п’ята частина серії продовжує активно залучати нову аудиторію. Згідно з лічильником гравців, кількість людей у ​​гоночному симуляторі Forza Horizon 5 перетнула позначку 40 мільйонів, що на три мільйони більше у порівнянні з останнім оновленням від 12 лютого.

Хоча ця цифра не відображає кількість проданих копій, оскільки гра доступна в Game Pass, вона явно має великий успіх. За день свого релізу Forza Horizon 5 зібрала понад три мільйони гравців, що стало абсолютним рекордом для Xbox Game Studios на той момент, а за перший тиждень у грі побувало 10 мільйонів гравців.

Незважаючи на те, що Playground Games зараз працює над розробкою Fable, Forza Horizon 5 продовжує отримувати оновлення. Нещодавно у грі з’явилися нові автомобілі та нова радіостанція “Horizon Wave”, на якій звучать двадцять одна композиція. Також було випущено оновлення Neon Highway, яке посилює ретро-атмосферу гри. Forza Horizon 5 доступна для гри на платформах Microsoft: консолях Xbox One та Xbox Series, а також Windows.