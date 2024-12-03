Джейсон Стейтем поддержит «Новогоднее наступление 2025» World of Tanks03.12.24
Онлайн-игры активно используют тематические события, чтобы вовлечь игроков, и World of Tanks не стала исключением. Новогоднее событие «Новогоднее наступление 2025» представит в роли специального гостя знаменитого актера боевиков Джейсона Стейтема.
Актер, известный своими ролями в фильмах «Перевозчик», «Форсаж» и «Мег», станет виртуальным «послом» события, демонстрируя свою харизму и фирменные выражения. В рамках мероприятия он будет приветствовать игроков, дарить подарки и сопровождать их в праздничных активностях.
Новогоднее наступление 2025 пройдет с 6 декабря 2024 года по 13 января 2025 года. В обновленном ангаре игроки смогут выполнять специальные задания и боевые миссии, чтобы заработать награды от Стейтема.
Wargaming также выпустила тематический трейлер события.
В ролике Санта сталкивается с бандой плохих парней, но ситуацию меняет внезапное появление Джейсона Стейтема, который берет события под свой контроль после сцены драки.
Событие обещает стать одним из самых ярких моментов года для поклонников World of Tanks.
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