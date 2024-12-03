02.12.24
Огляд TWS-навушників Oppo Enco Air4: новіші
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Oppo Enco Air4

У компанії Oppo вимальовується досить різноманітне портфоліо Bluetooth-навушників. Подивимося, що пропонують нові доступні TWS-навушники Oppo Enco Air4