Цього року новорічні свята у World of Tanks підтримає Джейсон Стейтем

Онлайн-ігри активно використовують тематичні події, щоб залучити гравців, і World of Tanks не стала винятком.

Актор, відомий своїми ролями у фільмах “Перевізник”, “Форсаж” та “Мег”, стане віртуальним “послом” події, демонструючи свою харизму та фірмові вислови.

Новорічний наступ 2025 року пройде з 6 грудня 2024 року по 13 січня 2025 року.

Wargaming також випустила тематичний трейлер події. У ролику Санта стикається з бандою поганих хлопців, але ситуацію змінює раптова поява Джейсона Стейтема, який бере події під свій контроль після сцени бійки.

Подія обіцяє стати одним із найяскравіших моментів року для шанувальників World of Tanks.