В Apple и Samsung думают о покупке Intel30.10.24
Потенциальная покупка Intel со стороны Samsung и Apple может существенно изменить рынок микрочипов и мобильных устройств. В условиях нарастающей конкуренции в области чипсетов для смартфонов обе компании стремятся улучшить свои технологии и разработать более тонкие и мощные устройства.
Приобретение Intel позволит Apple и Samsung контролировать производство чипсетов, что снизит зависимость от сторонних производителей, таких как TSMC и Qualcomm. Это может привести к стабильным поставкам, повышению качества и улучшению взаимодействия между процессорами и другими компонентами устройств.
Для Apple это означает возможность создания собственных сотовых модемов и улучшение интеграции с процессорами серии A и M, что повысит энергоэффективность и производительность. В свою очередь, Samsung сможет улучшить свои чипсеты Exynos, что поможет устранить критику по поводу их производительности по сравнению с решениями Qualcomm.
Однако такие сделки могут столкнуться с регуляторными препятствиями, так как они могут вызвать опасения по поводу монополизации рынка. Если сделки состоятся, это может значительно изменить баланс сил на рынке полупроводников и укрепить позиции обеих компаний в индустрии мобильных устройств.
Генеральный директор Nvidia, Дженсен Хуанг, имеет личное состояние в $109 млрд, что даже превышает текущую рыночную капитализацию Intel, которая оценивается в $96 млрд. Это отражает глубокий кризис, с которым столкнулась Intel, когда её рыночная стоимость снизилась с $290 млрд в 2020 году до нынешнего уровня, сопровождаясь снижением акций на 60%. Intel приостановила выплату дивидендов, сократила тысячи сотрудников и пересматривает свои производственные стратегии, что говорит о масштабных проблемах компании. Ходят слухи о возможном поглощении Intel другими игроками, например Qualcomm.
На противоположной стороне Nvidia демонстрирует невероятный рост благодаря высокому спросу на её графические процессоры, используемые в ИИ и высокопроизводительных вычислениях. В моменте Nvidia даже стала самой дорогой компанией в мире с капитализацией $3,34 трлн. Несмотря на недавнее снижение стоимости акций примерно на 10%, компания всё ещё входит в топ-тройку мировых техногигантов. Дженсен Хуанг, владеющий значительным количеством акций компании, поднялся на 11 место в списке миллиардеров Forbes.
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