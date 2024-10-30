В Apple та Samsung думають про покупку Intel

Потенційна покупка Intel з боку Samsung та Apple може суттєво змінити ринок мікрочіпів та мобільних пристроїв. В умовах наростаючої конкуренції в області чіпсетів для смартфонів обидві компанії прагнуть покращити свої технології та розробити більш тонкі та потужні пристрої.

Придбання Intel дозволить Apple і Samsung контролювати виробництво чіпсетів, що зменшить залежність від сторонніх виробників, таких як TSMC і Qualcomm. Це може призвести до стабільного постачання, підвищення якості та покращення взаємодії між процесорами та іншими компонентами пристроїв.

Для Apple це означає можливість створення власних стільникових модемів та покращення інтеграції з процесорами серії A та M, що підвищить енергоефективність та продуктивність. У свою чергу, Samsung зможе покращити свої чіпсети Exynos, що допоможе усунути критику щодо їхньої продуктивності в порівнянні з рішеннями Qualcomm.

Однак такі угоди можуть зіткнутися з регуляторними перешкодами, оскільки вони можуть спричинити побоювання щодо монополізації ринку. Якщо угоди відбудуться, це може суттєво змінити баланс сил на ринку напівпровідників та зміцнити позиції обох компаній в індустрії мобільних пристроїв.

Генеральний директор Nvidia, Дженсен Хуанг, має особистий стан у $109 млрд, що навіть перевищує поточну ринкову капіталізацію Intel, яка оцінюється в $96 млрд. Це відображає глибоку кризу, з якою зіткнулася Intel, коли її ринкова вартість знизилася з $290 млрд у 2020 році до поточного рівня, супроводжуючись зниженням акцій на 60%. Intel призупинила виплату дивідендів, скоротила тисячі співробітників та переглядає свої виробничі стратегії, що говорить про масштабні проблеми компанії. Ходять чутки про можливе поглинання Intel іншими гравцями, наприклад, Qualcomm.

На протилежному боці Nvidia демонструє неймовірне зростання завдяки високому попиту на її графічні процесори, що використовуються в ІІ та високопродуктивних обчисленнях. У моменті Nvidia навіть стала найдорожчою компанією у світі з капіталізацією $3,34 трлн. Незважаючи на недавнє зниження вартості акцій приблизно на 10%, компанія все ще входить до топ-трійки світових техногігантів. Дженсен Хуанг, який володіє значною кількістю акцій компанії, піднявся на 11 місце у списку мільярдерів Forbes.