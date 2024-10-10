Доходы Дженсена Хуанга, CEO Nvidia, позволяют ему купить компанию Intel10.10.24
Ситуация на рынке для Nvidia и Intel сильно отличается. Генеральный директор Nvidia, Дженсен Хуанг, имеет личное состояние в $109 млрд, что даже превышает текущую рыночную капитализацию Intel, которая оценивается в $96 млрд. Это отражает глубокий кризис, с которым столкнулась Intel, когда её рыночная стоимость снизилась с $290 млрд в 2020 году до нынешнего уровня, сопровождаясь снижением акций на 60%. Intel приостановила выплату дивидендов, сократила тысячи сотрудников и пересматривает свои производственные стратегии, что говорит о масштабных проблемах компании. Ходят слухи о возможном поглощении Intel другими игроками, например Qualcomm.
На противоположной стороне Nvidia демонстрирует невероятный рост благодаря высокому спросу на её графические процессоры, используемые в ИИ и высокопроизводительных вычислениях. В моменте Nvidia даже стала самой дорогой компанией в мире с капитализацией $3,34 трлн. Несмотря на недавнее снижение стоимости акций примерно на 10%, компания всё ещё входит в топ-тройку мировых техногигантов. Дженсен Хуанг, владеющий значительным количеством акций компании, поднялся на 11 место в списке миллиардеров Forbes.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор павер банка Baseus на 20 000 мАч с мощностью 22 Вт
Почти сразу после теста двух павербанок Baseus на 20 000 мАч мощностью 20 Вт, мы получили доступ к модели 22 Вт. Различий больше чем кажется
Обзор павер банка Baseus на 20 000 мАч с мощностью 22 Вт
Обзор наушников Sony WF-1000XM5: скромнее, лучше?
Обзор бизнес-ноутбука ASUS ExpertBook B9 B9403CV: левитация
Видеонаблюдение от Ajax: обзор IP-камер DomeCam Mini, TurretCam, BulletCam и видеорегистратора NVR
Обзор монитора Acer Nitro XF240Y S3: лучшее за меньшее
Обзор микрофонов Logitech G: модели Yeti Orb и Yeti GX
Обзор умных часов Oppo Watch X: дорого и со вкусом
Обзор лампы для стримеров Logitech G LITRA BEAM LX: главный свет
Обзор Acer Chromebook Plus 515 (CB515-2H-52YD): старший
Павербанки Baseus на 20 000 мАч: снова на острие
Доходы Дженсена Хуанга, CEO Nvidia, позволяют ему купить компанию IntelIntel Nvidia бизнес
Генеральный директор Nvidia, Дженсен Хуанг, имеет личное состояние в $109 млрд, что даже превышает текущую рыночную капитализацию Intel, которая оценивается в $96 млрд
Снова сладости: Android 16 получит название пахлаваАндроид
Инсайдеры сообщают, что Android 16 Baklava дебютирует на конференции Google I/O в 2025 году. На данный момент в кодовой базе Android AOSP для поля min_sdk_version установлено значение «Baklava»