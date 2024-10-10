Доходы Дженсена Хуанга, CEO Nvidia, позволяют ему купить компанию Intel

Ситуация на рынке для Nvidia и Intel сильно отличается. Генеральный директор Nvidia, Дженсен Хуанг, имеет личное состояние в $109 млрд, что даже превышает текущую рыночную капитализацию Intel, которая оценивается в $96 млрд. Это отражает глубокий кризис, с которым столкнулась Intel, когда её рыночная стоимость снизилась с $290 млрд в 2020 году до нынешнего уровня, сопровождаясь снижением акций на 60%. Intel приостановила выплату дивидендов, сократила тысячи сотрудников и пересматривает свои производственные стратегии, что говорит о масштабных проблемах компании. Ходят слухи о возможном поглощении Intel другими игроками, например Qualcomm.

На противоположной стороне Nvidia демонстрирует невероятный рост благодаря высокому спросу на её графические процессоры, используемые в ИИ и высокопроизводительных вычислениях. В моменте Nvidia даже стала самой дорогой компанией в мире с капитализацией $3,34 трлн. Несмотря на недавнее снижение стоимости акций примерно на 10%, компания всё ещё входит в топ-тройку мировых техногигантов. Дженсен Хуанг, владеющий значительным количеством акций компании, поднялся на 11 место в списке миллиардеров Forbes.