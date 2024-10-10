Доходи Дженсена Хуанга, CEO Nvidia, дозволяють йому купити компанію Intel10.10.24
Ситуація на ринку для Nvidia та Intel сильно відрізняється. Генеральний директор Nvidia, Дженсен Хуанг, має особистий стан у $109 млрд, що навіть перевищує поточну ринкову капіталізацію Intel, яка оцінюється в $96 млрд. Це відображає глибоку кризу, з якою зіткнулася Intel, коли її ринкова вартість знизилася з $290 млрд у 2020 році до нинішнього рівня, супроводжуючись зниженням акцій на 60%. Intel призупинила виплату дивідендів, скоротила тисячі співробітників та переглядає свої виробничі стратегії, що говорить про масштабні проблеми компанії. Ходять чутки про можливе поглинання Intel іншими гравцями, наприклад, Qualcomm.
На протилежному боці Nvidia демонструє неймовірне зростання завдяки високому попиту на її графічні процесори, що використовуються в ІІ та високопродуктивних обчисленнях. У моменті Nvidia навіть стала найдорожчою компанією у світі з капіталізацією $3,34 трлн. Незважаючи на недавнє зниження вартості акцій приблизно на 10%, компанія все ще входить до топ-трійки світових техногігантів. Дженсен Хуанг, який володіє значною кількістю акцій компанії, піднявся на 11 місце у списку мільярдерів Forbes.
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