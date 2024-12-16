В 4-м квартале 2024 года 90% проданных видеокарт произведены Nvidia16.12.24
Аналитики Jon Peddie Research подвели итоги третьего квартала 2024 года на рынке графических карт. В период с июля по сентябрь было отгружено 8,1 млн видеокарт, что на 14,5% меньше по сравнению со вторым кварталом. Это снижение, которое необычно для третьего квартала, эксперты связывают с ожиданием анонса нового поколения видеокарт. В тот же период было поставлено 20,1 млн центральных процессоров для ПК.
Компания Nvidia продолжает доминировать на рынке, с её графическими процессорами в 90% проданных видеокарт (по сравнению с 82% в прошлом году). Рыночная доля AMD снизилась с 17% до 10%, а Intel практически не имеет доли в этом сегменте, что подтверждается падением её показателей до нуля. Однако анонсированные видеокарты Intel Arc B570 и B580 могут изменить ситуацию. Ожидается, что официальная презентация нового поколения видеокарт от AMD и Nvidia состоится в начале 2025 года.
Согласно данным исследования Jon Peddie Research, во втором квартале 2024 года продажи графических карт расширения достигли 9,5 миллиона единиц, что на 9% больше по сравнению с первым кварталом и на 46% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Лидером рынка остаётся Nvidia, которая поставила 88% всех графических процессоров для видеокарт в этот период. На втором месте — AMD с 12%, в то время как доля Intel практически достигла нуля. Эксперты отмечают, что в будущем Intel может изменить ситуацию с выходом новых 3D-ускорителей Arc Battlemage.
В ближайшие месяцы ожидается усиление конкуренции на рынке GPU. Nvidia готовится к анонсу нового поколения видеокарт GeForce RTX к концу 2024 года или в начале 2025-го.В то же время, Intel и AMD планируют представить подробности о своих новых 3D-ускорителях в первые месяцы 2025 года.
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