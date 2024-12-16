У 4-му кварталі 2024 року 90% проданих відеокарт вироблено Nvidia16.12.24
Аналітики Jon Peddie Research підбили підсумки третього кварталу 2024 року на ринку графічних карток. , експерти пов’язують із очікуванням анонсу нового покоління відеокарт. 20,1 млн. центральних процесорів для ПК.
Компанія Nvidia продовжує домінувати на ринку, з її графічними процесорами в 90% проданих відеокарт (порівняно з 82% минулого року). Однак анонсовані відеокарти Intel Arc B570 і B580 можуть змінити ситуацію. Очікується, що офіційна презентація нового покоління відеокарт від AMD та Nvidia відбудеться на початку 2025 року.
За даними дослідження Jon Peddie Research, у другому кварталі 2024 року продаж графічних карт розширення досяг 9,5 мільйона одиниць, що на 9% більше у порівнянні з першим кварталом і на 46% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Лідером ринку залишається Nvidia, яка поставила 88% усіх графічних процесорів для відеокарт у цей період. На другому місці – AMD з 12%, тоді як частка Intel практично досягла нуля. Експерти зазначають, що у майбутньому Intel може змінити ситуацію з виходом нових 3D-прискорювачів Arc Battlemage.
Найближчими місяцями очікується посилення конкуренції на ринку GPU. Nvidia готується до анонсу нового покоління відеокарт GeForce RTX до кінця 2024 року або на початку 2025-го. -postroeny-na-baze-chipov-nvidia/”>В той же час , Intel та AMD планують представити подробиці про свої нові 3D-прискорювачі в перші місяці 2025 року.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Тест ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406S: ультра-компакт
Компанія Asus випустила оновлену модель у сімействі ноутбуків Zenbook S. Розглянута модель UX5406S отримала новий процесор Intel покоління Lunarlake. Чим цікавий лептоп і нові комплектуючі – розповімо далі.
Тест ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406S: ультра-компакт
Огляд TWS-навушників Oppo Enco Air4: новіші
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (SM-X926B): багато
Огляд ноутбуку Asus Zenbook S 16 (UM5606): нова хвиля
Samsung Galaxy Flip6: подарунок поколінь або чим цікавий смартфон-розкладачка у 2024 році?
Огляд мишки Logitech M196: мала та надовго
Магнітна настільна лампа Baseus: тяжіння світла
Огляд Ugreen CM681: хаб 13-in-1 для всього на світі
Огляд Ugreen X559: GaN-зарядка потужністю 65 Вт
Топ смартфонів з бездротовою зарядкою
Огляд Bluetooth-навушників Ugreen Choice H6 Pro: дивовижні
Огляд павер банку Baseus на 20 000 мАг з потужністю 22 Вт
У 4-му кварталі 2024 року 90% проданих відеокарт вироблено Nvidia Nvidia відеокарта статистика
Компанія Nvidia продовжує домінувати на ринку з її графічними процесорами в 90% проданих відеокарт (порівняно з 82% минулого року).
Xiaomi зробить свої смартфони сумісними з Apple Watch, AirPods та HomePod Xiaomi смартфон
Згідно з інсайдерською інформацією від Digital Chat Station, Xiaomi, швидше за все, розробить власну програму-компаньйон або спеціальну програму для забезпечення цієї сумісності.
У 4-му кварталі 2024 року 90% проданих відеокарт вироблено Nvidia
Steam встановив новий рекорд онлайн – 40 мільйонів гравців
Офіційно: NVIDIA сказала коли представить відеокарти 5000-серії
Топ-10 найгірших ігор за версією Metacritic у 2024 році
Грою року за версією The Game Awards 2024 стала Astro Bot від Sony
Електропозашляховик Xiaomi YU7 з двигунами 508 кВт вийде у 2025 році
У YouTube додали функцію озвучування відео іншими мовами
Reddit представила свою пошукову систему зі штучним інтелектом