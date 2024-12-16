У 4-му кварталі 2024 року 90% проданих відеокарт вироблено Nvidia

Аналітики Jon Peddie Research підбили підсумки третього кварталу 2024 року на ринку графічних карток. , експерти пов’язують із очікуванням анонсу нового покоління відеокарт. 20,1 млн. центральних процесорів для ПК.

Компанія Nvidia продовжує домінувати на ринку, з її графічними процесорами в 90% проданих відеокарт (порівняно з 82% минулого року). Однак анонсовані відеокарти Intel Arc B570 і B580 можуть змінити ситуацію. Очікується, що офіційна презентація нового покоління відеокарт від AMD та Nvidia відбудеться на початку 2025 року.

За даними дослідження Jon Peddie Research, у другому кварталі 2024 року продаж графічних карт розширення досяг 9,5 мільйона одиниць, що на 9% більше у порівнянні з першим кварталом і на 46% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Лідером ринку залишається Nvidia, яка поставила 88% усіх графічних процесорів для відеокарт у цей період. На другому місці – AMD з 12%, тоді як частка Intel практично досягла нуля. Експерти зазначають, що у майбутньому Intel може змінити ситуацію з виходом нових 3D-прискорювачів Arc Battlemage.

Найближчими місяцями очікується посилення конкуренції на ринку GPU. Nvidia готується до анонсу нового покоління відеокарт GeForce RTX до кінця 2024 року або на початку 2025-го. -postroeny-na-baze-chipov-nvidia/”> В той же час , Intel та AMD планують представити подробиці про свої нові 3D-прискорювачі в перші місяці 2025 року.