Уже 40 % игроков Steam используют ПК на AMD

Платформа цифровой дистрибуции Steam обнародовала новенькую подборку статистических данных, отражающих аппаратные предпочтения юзеров по итогам мая. Одним из заметных трендов стал дальнейший рост популярности процессоров AMD. Согласно опубликованным данным, доля решений на базе этой платформы достигла 40,31%, что явилось самым высоким показателем всего времени. В то же время компьютеры с процессорами Intel опустились ниже предела в 60%.

На графическом фронте ситуация остается стабильной – в верхней части рейтинга доминируют видеокарты на базе GPU от NVIDIA. Чаще всего в системах пользователей встречаются модели GeForce RTX 3060, RTX 4060 и ее ноутбучная версия. По результатам месяца лидерство захватила одна из представительниц поколения Ampere.

Также в мои аналитики зафиксировали рост заинтересованности в новом поколении видеоадаптеров NVIDIA Blackwell. В частности, GeForce RTX 5070 смогла нарастить присутствие на 0,33 процентного пункта, а GeForce RTX 5060 Ti впервые появилась в отчете с показателем 0,21%. Кроме того, все больше пользователей переходят в Windows 11 – новая ОС преодолела отметку в 58% в общем распределении.