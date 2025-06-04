Вже 40% гравців Steam використовують ПК на AMD

Платформа цифрової дистрибуції Steam оприлюднила нову вибірку статистичних даних, що відображають апаратні переваги користувачів за підсумками травня. Одним із помітних трендів стало подальше зростання популярності процесорів AMD. Згідно з опублікованими даними, частка рішень на базі цієї платформи досягла 40,31%, що стало найвищим показником всього часу. У той же час комп’ютери з процесорами Intel опустилися нижче за 60%.

На графічному фронті ситуація залишається стабільною – у верхній частині рейтингу домінують відеокарти на базі GPU від NVIDIA. Найчастіше в системах користувачів зустрічаються моделі GeForce RTX 3060, RTX 4060 та її ноутбучна версія. За результатами місяця лідерство захопила одна із представниць покоління Ampere.

Також у мої аналітики зафіксували зростання зацікавленості у новому поколінні відеоадаптерів NVIDIA Blackwell. Зокрема, GeForce RTX 5070 змогла збільшити присутність на 0,33 відсоткового пункту, а GeForce RTX 5060 Ti вперше з’явилася у звіті з показником 0,21%. Крім того, все більше користувачів переходять у Windows 11 – нова ОС подолала позначку 58% у загальному розподілі.