Unreal Engine 6 — главное про новый движок08.05.25
Уже более 25 лет Unreal Engine остается одним из самых популярных инструментов создания видеоигр. Каждая его новая версия расширяет возможности разработчиков и компания Epic Games не планирует останавливаться. В недавнем интервью для подкаста Лекса Фридмана основатель Epic Games и создатель движка Тим Суини подтвердил, что ведется работа над Unreal Engine 6.
По словам Суини, не стоит ожидать радикальных изменений – главный акцент сделан на устранении ограничений действующей версии UE5. В частности, он признал, что симуляция игрового процесса использует только одно ядро процессора, что упрощает оптимизацию, но одновременно ограничивает производительность. Это особенно заметно в играх с открытым миром, часто страдающих от низкой частоты кадров и технических проблем.
В Unreal Engine 6 планируется реализовать полноценную поддержку многоядерных процессоров, что должно улучшить общую производительность и масштабируемость. В то же время, Суини предупредил, что новая версия движка не появится в ближайшее время — ее релиз ожидается не ранее чем через 2–3 года.
В настоящее время Epic Games продолжает развивать Unreal Engine 5 в двух направлениях: отдельная ветвь создается на основе запросов внешних разработчиков, другая адаптирована под нужды сообщества Fortnite.
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