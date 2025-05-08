Unreal Engine 6 – головне про новий рушій

Вже понад 25 років Unreal Engine залишається одним із найпопулярніших інструментів створення відеоігор. Кожна нова версія розширює можливості розробників і компанія Epic Games не планує зупинятися. У недавньому інтерв’ю для подкасту Лекса Фрідмана засновник Epic Games і автор двигуна Тім Суїні підтвердив, що ведеться робота над Unreal Engine 6.

За словами Суїні, не варто очікувати радикальних змін – головний акцент зроблено на усуненні обмежень версії UE5, що діє. Зокрема, він визнав, що симуляція ігрового процесу використовує лише одне ядро ​​процесора, що спрощує оптимізацію, але водночас обмежує продуктивність. Це особливо помітно в іграх з відкритим світом, які часто страждають від низької частоти кадрів і технічних проблем.

У Unreal Engine 6 планується реалізувати повноцінну підтримку багатоядерних процесорів, що має покращити загальну продуктивність та масштабованість. У той же час Суїні попередив, що нова версія двигуна не з’явиться найближчим часом – її реліз очікується не раніше ніж через 2-3 роки.

В даний час Epic Games продовжує розвивати Unreal Engine 5 у двох напрямках: окрема гілка створюється на основі запитів зовнішніх розробників, інша адаптована до потреб спільноти Fortnite.