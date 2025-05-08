Unreal Engine 6 – головне про новий рушій08.05.25
Вже понад 25 років Unreal Engine залишається одним із найпопулярніших інструментів створення відеоігор. Кожна нова версія розширює можливості розробників і компанія Epic Games не планує зупинятися. У недавньому інтерв’ю для подкасту Лекса Фрідмана засновник Epic Games і автор двигуна Тім Суїні підтвердив, що ведеться робота над Unreal Engine 6.
За словами Суїні, не варто очікувати радикальних змін – головний акцент зроблено на усуненні обмежень версії UE5, що діє. Зокрема, він визнав, що симуляція ігрового процесу використовує лише одне ядро процесора, що спрощує оптимізацію, але водночас обмежує продуктивність. Це особливо помітно в іграх з відкритим світом, які часто страждають від низької частоти кадрів і технічних проблем.
У Unreal Engine 6 планується реалізувати повноцінну підтримку багатоядерних процесорів, що має покращити загальну продуктивність та масштабованість. У той же час Суїні попередив, що нова версія двигуна не з’явиться найближчим часом – її реліз очікується не раніше ніж через 2-3 роки.
В даний час Epic Games продовжує розвивати Unreal Engine 5 у двох напрямках: окрема гілка створюється на основі запитів зовнішніх розробників, інша адаптована до потреб спільноти Fortnite.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
GTA VI – чого чекати і що вже відомо про найочікуванішу гру індустрії?
GTA VI, безсумнівно, найочікуваніша гра індустрії. У YouTube її трейлери дивляться десятки мільйонів за 12 годин, а Книга рекордів Гінеса не встигає реєструвати рекордні цифри
Ajax DoorBell: дійсно розумний та захищений відеодзвінок
Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56 – доступні флагманські технології
Огляд килимка з бездротовою зарядкою Logitech G Powerplay 2
Огляд мікрофона Ugreen CM769: студійний звук недорого
Огляд ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золота середина
Oppo Reno13 Pro: є за що хвалити
Огляд клавіатури Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкі налаштування
Огляд смартфона Poco X7 Pro: потенціал
Огляд мишки Ugreen M751: офісна класика
Представлені смартфони Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живі фото та враження
Огляд бездротових навушників Ugreen HiTune S5: чіпкі
Огляд смартфона Oppo A40m (CPH2669): початок
Огляд мікрофону Maono PD200X та аудіо-мікшера Maonocaster G1 NEO
Огляд автомобільного відеореєстратора Kawa Mini 3: розмір неважливий
Unreal Engine 6 – головне про новий рушій ігри розробка
У Unreal Engine 6 планується реалізувати повноцінну підтримку багатоядерних процесорів, що має покращити загальну продуктивність
Microsoft Surface Laptop та планшет Surface Pro побудовані на базі Qualcomm Snapdragon X Plus Microsoft Qualcomm ноутбук планшет
Microsoft представила два нові пристрої в лінійці Surface – ноутбук Surface Laptop та планшет Surface Pro
Unreal Engine 6 – головне про новий рушій
Microsoft Surface Laptop та планшет Surface Pro побудовані на базі Qualcomm Snapdragon X Plus
Microsoft анонсувала ремастер культової гри Gears of War
У Steam вперше лідирують ігрові ноутбуки. Nvidia GeForce RTX 4060 випередила RTX 3060
Вийшов другий трейлер GTA 6
Raw Ring з ШІ відстежує емоції людини
Годинник Casio G-Shock GBA-950 отримав Bluetooth і GPS
Усі нові комп’ютери Huawei перейдуть на HarmonyOS замість Windows
Onyx Boox Tab X C – планшет з 13,3-дюймовим дисплеєм E Ink
У WhatsApp спілкуються 3 млрд користувачів щомісяця
У Google Play за рік стало вдвічі менше програм
Colin McRae Rally і DiRT – до побачення! Codemasters не продовжуватиме розробку нових гоночних симуляторів