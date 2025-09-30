Умные часы Realme Watch 5 получили 108 спортрежимов, GPS, NFC и 14 дней автономности30.09.25
Realme официально представила смарт-часы Watch 5, которые уже доступны для предзаказа в Европе по цене €69,99. Первые поставки ожидаются с 3 ноября 2025 года. Устройство предлагается в цветах Black и Titanium.
Realme Watch 5 оснащён 1,97-дюймовым AMOLED-дисплеем прямоугольной формы с разрешением 390×450 пикселей (302 ppi). Частота обновления — 60 Гц, максимальная яркость — 600 нит, что обеспечивает комфортное использование даже на солнце.
Возможности Realme Watch 5
- Поддержка 108 спортивных режимов
- Датчик сердечного ритма
- Измерение уровня SpO₂
- Встроенный модуль GPS + GNSS
- Поддержка NFC для бесконтактных платежей
Корпус имеет защиту по стандарту IP68 — полная пылезащита и кратковременное погружение в воду (но для плавания часы не предназначены).
Часы получили аккумулятор ёмкостью 460 мА·ч, которого хватает до 14 дней работы без подзарядки. Работают они на собственной системе Realme OS, оптимизированной для экономии энергии. Также доступно более 300 циферблатов.
YouTube Premium получит опцию улучшенное качество звука и новую скорость воспроизведения YouTube сервис
В Украине подписка YouTube Premium стоит от 99 грн/месяц для индивидуального плана, 149 грн/месяц для семейного (до 5 человек) и 59 грн/месяц для студентов.
Casio выпустила пушистого робота Moflin с ИИ