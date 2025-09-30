Розумний годинник Realme Watch 5 отримав 108 спортрежимів, GPS, NFC і 14 днів автономності

Realme офіційно представила смарт-годинник Watch 5, який вже доступний для замовлення в Європі за ціною €69,99. Перші постачання очікуються з 3 листопада 2025 року. Пристрій пропонується у кольорах Black та Titanium.

Realme Watch 5 оснащений 1,97-дюймовим AMOLED-дисплеєм прямокутної форми з роздільною здатністю 390×450 пікселів (302 ppi). Частота оновлення – 60 Гц, максимальна яскравість – 600 нит, що забезпечує комфортне використання навіть на сонці.

Можливості Realme Watch 5

Підтримка 108 спортивних режимів

Датчик серцевого ритму

Вимірювання рівня SpO₂

Вбудований модуль GPS + GNSS

Підтримка NFC для безконтактних платежів

Корпус має захист за стандартом IP68 – повний пилозахист і короткочасне занурення у воду (але для плавання годинник не призначений).

Годинник отримав акумулятор ємністю 460 мА·год, якого вистачає до 14 днів роботи без підзарядки. Працюють вони на власній системі Realme OS, оптимізованій для економії енергії. Також є більше 300 циферблатів.