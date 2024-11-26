Умные часы Nubia Watch GT с AMOLED-дисплеем имеют автономность до 15 дней26.11.24
Nubia представила новые смарт-часы Watch GT, которые отличаются стильным дизайном, функциональностью и доступной ценой. Устройство оснащено 1,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 466 x 466 пикселей и плотностью 326 PPI. В дизайне использован металлическо-стеклянный корпус с полупрозрачной лентой, а также реализована функция Always-on Display.
Часы поддерживают более 100 спортивных режимов и оснащены двухчастотной GPS-навигацией для более точного отслеживания маршрутов. Биометрические возможности включают мониторинг сердечного ритма и других параметров здоровья. Благодаря батарее емкостью 450 мАч устройство может работать до 15 дней в обычном режиме использования.
Часы сертифицированы по стандарту защиты от пыли и воды IP68, что делает их подходящими для активного образа жизни. Стоимость Watch GT в Китае составляет 699 юаней (~97 долларов). Информация о международной доступности пока отсутствует.
Компания nubia представила свои новые флагманские модели смартфонов Red Magic 10 Pro и Red Magic 10 Pro+. Оба устройства получили новейший процессор Snapdragon 8 Elite «Extreme Edition», а также собственный игровой процессор Red Core R3, который поддерживает игровой режим с частотой 120 кадров в секунду при разрешении 2K.
Модели имеют схожие характеристики, но различаются по ёмкости аккумуляторов и мощности зарядных устройств. Red Magic 10 Pro оснащён батареей ёмкостью 6500 мАч и поддерживает зарядку мощностью 80 Вт. В свою очередь, Pro+ получил аккумулятор на 7050 мАч с поддержкой зарядки мощностью 120 Вт. Варианты памяти также отличаются: Red Magic 10 Pro предлагается с 256 ГБ или 512 ГБ встроенной памяти и 12 ГБ оперативной, тогда как Pro+ доступен с 512 ГБ или 1 ТБ встроенной памяти и 16 ГБ или 24 ГБ оперативной памяти. Все конфигурации оснащены новейшей оперативной памятью LPDDR5X и постоянной памятью UFS 4.1 Pro.
Особое внимание уделено системам охлаждения. Смартфоны получили сложную многослойную систему, которая включает 3D-испарительную камеру, медную фольгу и графеновый слой. Впервые в этой серии применяется жидкометаллическое охлаждение и активное охлаждение с использованием центробежного вентилятора.
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Умные часы Nubia Watch GT с AMOLED-дисплеем имеют автономность до 15 дней умные часы
Часы Nubia Watch GT поддерживают более 100 спортивных режимов и оснащены двухчастотной GPS-навигацией для более точного отслеживания маршрутов.
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