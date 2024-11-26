Розумний годинник Nubia Watch GT з AMOLED-дисплеєм має автономність до 15 днів

Nubia представила новий смарт-годинник Watch GT, який відрізняється стильним дизайном, функціональністю і доступною ціною. Пристрій оснащений 1,43-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 466 x 466 пікселів та щільністю 326 PPI. У дизайні використано металево-скляний корпус з напівпрозорою стрічкою, а також реалізовано функцію Always-on Display.

Годинник підтримує понад 100 спортивних режимів та оснащений двочастотною GPS-навігацією для більш точного відстеження маршрутів. Біометричні можливості включають моніторинг серцевого ритму та інших параметрів здоров’я. Завдяки батареї ємністю 450 мАг пристрій може працювати до 15 днів у звичайному режимі використання.

Годинник сертифікований за стандартом захисту від пилу та води IP68, що робить його придатним для активного способу життя. Вартість Watch GT у Китаї складає 699 юанів (~97 доларів). Інформація про міжнародну доступність поки що відсутня.

Компанія nubia представила свої нові флагманські моделі смартфонів Red Magic 10 Pro та Red Magic 10 Pro+. Обидва пристрої отримали найновіший процесор Snapdragon 8 Elite «Extreme Edition», а також власний ігровий процесор Red Core R3, який підтримує ігровий режим із частотою 120 кадрів в секунду при роздільній здатності 2K.

Моделі мають схожі параметри, але різняться по ємності акумуляторів і потужності зарядних пристроїв. Red Magic 10 Pro оснащений батареєю ємністю 6500 мАг та підтримує зарядку потужністю 80 Вт. У свою чергу, Pro+ отримав акумулятор на 7050 мАг із підтримкою зарядки потужністю 120 Вт. Варіанти пам’яті також відрізняються: Red Magic 10 Pro пропонується з 256 ГБ або 512 ГБ вбудованої пам’яті та 12 ГБ оперативної, тоді як Pro+ доступний з 512 ГБ або 1 ТБ вбудованої пам’яті та 16 ГБ або 24 ГБ оперативної пам’яті. Всі конфігурації оснащені новітньою оперативною пам’яттю LPDDR5X та постійною пам’яттю UFS 4.1 Pro.

Особливу увагу приділено системам охолодження. Смартфони отримали складну багатошарову систему, яка включає 3D-випарювальну камеру, мідну фольгу та графеновий шар. Вперше в цій серії застосовується рідкометалеве охолодження та активне охолодження з використанням відцентрового вентилятора.