Умные часы Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro выпустили в новом цвете Slate

Компания Mobvoi представила новую версию своих смарт-часов TicWatch Pro 5 под названием Enduro. Основное отличие новой модели — цвет корпуса Slate, ранее доступный только в цвете Obsidian.

Что касается характеристик, то они остались прежними. TicWatch Pro 5 Enduro Slate оснащены 11.95 мм корпусом с сапфировым стеклом, процессором Snapdragon W5+ Gen 1, 2 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ встроенной памяти и аккумулятором на 628 мАч.

Часы имеют 1.43-дюймовый двойной дисплей. Рамка часов выполнена из алюминия 7000-ой серии и нейлона со стекловолокном. TicWatch Pro 5 Enduro в цвете Slate уже доступны для покупки на сайте производителя по цене $349.