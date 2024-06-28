Розумний годинник Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro випустили у кольорі Slate28.06.24
Компанія Mobvoi представила нову версію свого смарт-годинника TicWatch Pro 5 під назвою Enduro. Основна відмінність нової моделі – колір корпусу Slate, раніше доступний лише у кольорі Obsidian.
Щодо характеристик, то вони залишилися колишніми. TicWatch Pro 5 Enduro Slate оснащені 11.95 мм корпусом із сапфіровим склом, процесором Snapdragon W5+ Gen 1, 2 ГБ оперативної пам’яті, 32 ГБ вбудованої пам’яті та акумулятором на 628 мАг.
Годинник має 1.43-дюймовий подвійний дисплей. Рамка годинника виконана з алюмінію 7000-ої серії та нейлону зі скловолокном. TicWatch Pro 5 Enduro у кольорі Slate вже доступні для покупки на сайті виробника за ціною $349.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Тест ігрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-41-R86T: свіжий
Лінійка ігрових ноутбуків Acer Nitro поповнилася новими моделями середнього та високого середнього цінового сегменту. Розповімо про нову модель Acer Nitro 16 на процесорі AMD та відеокартою GeForce RTX докладніше.
Тест ігрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-41-R86T: свіжий
Android Auto та Apple CarPlay- загнані в кут?
Огляд маршрутизатора ASUS RT-AX52: швидко та доступно
Огляд ігрової мишки Logitech G502 X Plus: вікова чи вічна?
Топ захищених смартфонів 2024 року
Огляд монітора ASUS VG249QL3A: гарний у всьому
Огляд електровелосипеда Acer eUrban eBike R: їдемо сотку?
Тест ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024): вир світів
5 причин чому варто купувати БУ смартфони-флагмани
Тест ноутбука Acer Swift Go 16 (SFG16-72-7669): повний розклад
Тест ноутбука ASUS Zenbook Duo 2024: подвійний
Огляд смартфона Oppo Reno 11F: батарея – вогонь!
Огляд монітора Acer Predator X27U: Ахілес?
Огляд розумного годинника BlackView W60: місяць у захисті
Огляд навушників Sony WH-1000XM5: звук поза часом
Розумний годинник Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro випустили у кольорі Slateсмарт-годинник
TicWatch Pro 5 Enduro Slate оснащені 11.95 мм корпусом із сапфіровим склом, процесором Snapdragon W5+ Gen 1, 2 ГБ оперативної пам’яті, 32 ГБ вбудованої пам’яті та акумулятором на 628 мАг.
У Steam стартував великий Літній розпродаж. Знижки діють навіть на свіжі ігриSteam акція ігри
У цифровому магазині Steam почався Великий Літній розпродаж. Геймери мають тисячі ігор зі знижками до 95%. Літній розпродаж триватиме до 11 липня.