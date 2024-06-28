Розумний годинник Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro випустили у кольорі Slate

Компанія Mobvoi представила нову версію свого смарт-годинника TicWatch Pro 5 під назвою Enduro. Основна відмінність нової моделі – колір корпусу Slate, раніше доступний лише у кольорі Obsidian.

Щодо характеристик, то вони залишилися колишніми. TicWatch Pro 5 Enduro Slate оснащені 11.95 мм корпусом із сапфіровим склом, процесором Snapdragon W5+ Gen 1, 2 ГБ оперативної пам’яті, 32 ГБ вбудованої пам’яті та акумулятором на 628 мАг.

Годинник має 1.43-дюймовий подвійний дисплей. Рамка годинника виконана з алюмінію 7000-ої серії та нейлону зі скловолокном. TicWatch Pro 5 Enduro у кольорі Slate вже доступні для покупки на сайті виробника за ціною $349.