Умные часы Mobvoi TicWatch Atlas стали самыми крепкими у бренда21.10.24
Компания Mobvoi представила новую модель смарт-часов TicWatch Atlas, которая стала самой прочной в истории бренда. Часы оснащены чипом Snapdragon W5+ Gen 1, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти, а также аккумулятором емкостью 628 мАч. Устройство отличается водонепроницаемостью 5 ATM и сертификацией MIL-STD-810H, что подчеркивает его устойчивость к экстремальным условиям. Корпус выполнен из алюминия 7000-й серии и нейлона со стекловолокном.
Главной особенностью TicWatch Atlas является двойной экран размером 1,43 дюйма, сочетающий AMOLED-матрицу и IPS, с поддержкой функции Always On и покрытием из сапфирового стекла. В режиме Essential Mode, когда активны только базовые функции, устройство работает до 45 дней, а в режиме Smart Mode — до 90 часов. Зарядка в течение 30 минут обеспечивает до двух суток автономной работы.
Смарт-часы работают на Wear OS 4 и предназначены для пользователей, ведущих активный образ жизни. Они оснащены различными датчиками для мониторинга здоровья и физической активности, а также встроенным GPS для отслеживания местоположения.
TicWatch Atlas уже доступны для покупки в черном и серебристом цветах по цене $349.
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Умные часы Mobvoi TicWatch Atlas стали самыми крепкими у брендаумные часы
Часы Mobvoi TicWatch Atlas оснащены чипом Snapdragon W5+ Gen 1, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти, а также аккумулятором емкостью 628