Розумний годинник Mobvoi TicWatch Atlas став найміцнішим серед моделей бренду21.10.24
Компанія Mobvoi представила нову модель смарт-годинника TicWatch Atlas, яка стала найміцнішою в історії бренду. Годинник оснащений чіпом Snapdragon W5+ Gen 1, 2 ГБ оперативної та 32 ГБ вбудованої пам’яті, а також акумулятором ємністю 628 мАг. Пристрій відрізняється водонепроникністю 5 ATM та сертифікацією MIL-STD-810H, що підкреслює його стійкість до екстремальних умов. Корпус виконаний з алюмінію 7000-ї серії та нейлону зі скловолокном.
Головною особливістю TicWatch Atlas є подвійний екран розміром 1,43 дюйма, що поєднує AMOLED-матрицю та IPS, з підтримкою функції Always On та покриттям із сапфірового скла. У режимі Essential Mode, коли активні лише базові функції, пристрій працює до 45 днів, а в режимі Smart Mode – до 90 годин. Заряджання протягом 30 хвилин забезпечує до двох діб автономної роботи.
Смарт-годинник працює на Wear OS 4 і призначений для користувачів, що ведуть активний спосіб життя. Вони оснащені різними датчиками для моніторингу здоров’я та фізичної активності, а також вбудованим GPS для відстеження розташування.
TicWatch Atlas вже доступні для покупки в чорному та сріблястому кольорах за ціною $349.
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Розумний годинник Mobvoi TicWatch Atlas став найміцнішим серед моделей брендусмарт-годинник
Годинник Mobvoi TicWatch Atlas оснащений чіпом Snapdragon W5+ Gen 1, 2 ГБ оперативної та 32 ГБ вбудованої пам’яті, а також акумулятором ємністю 628