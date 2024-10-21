Розумний годинник Mobvoi TicWatch Atlas став найміцнішим серед моделей бренду

Компанія Mobvoi представила нову модель смарт-годинника TicWatch Atlas, яка стала найміцнішою в історії бренду. Годинник оснащений чіпом Snapdragon W5+ Gen 1, 2 ГБ оперативної та 32 ГБ вбудованої пам’яті, а також акумулятором ємністю 628 мАг. Пристрій відрізняється водонепроникністю 5 ATM та сертифікацією MIL-STD-810H, що підкреслює його стійкість до екстремальних умов. Корпус виконаний з алюмінію 7000-ї серії та нейлону зі скловолокном.

Головною особливістю TicWatch Atlas є подвійний екран розміром 1,43 дюйма, що поєднує AMOLED-матрицю та IPS, з підтримкою функції Always On та покриттям із сапфірового скла. У режимі Essential Mode, коли активні лише базові функції, пристрій працює до 45 днів, а в режимі Smart Mode – до 90 годин. Заряджання протягом 30 хвилин забезпечує до двох діб автономної роботи.

Смарт-годинник працює на Wear OS 4 і призначений для користувачів, що ведуть активний спосіб життя. Вони оснащені різними датчиками для моніторингу здоров’я та фізичної активності, а також вбудованим GPS для відстеження розташування.

TicWatch Atlas вже доступні для покупки в чорному та сріблястому кольорах за ціною $349.