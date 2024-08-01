Умные часы для детей Xiaomi Kids Smartwatch 7C получили поддержку 4G01.08.24
Xiaomi готовит к выпуску новые умные часы для детей — Xiaomi Kids Smartwatch 7C, модель MTSB28XUN. Эти часы уже зарегистрированы в базе данных IMEI, однако подробные спецификации пока не разглашаются.
Известно, что новинка будет поддерживать 4G подключение, что позволит детям осуществлять аудиозвонки родителям без необходимости для детей иметь при себе мобильный телефон.
Напомним что в мае Xiaomi анонсировала новые умные часы для детей под названием Mitu Children Watch S1. Устройство оснащено 1.78-дюймовым LCD-экраном с разрешением 448×368 пикселей, 1 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ встроенной памяти. Часы имеют две камеры: фронтальную на 5 МП и заднюю на 8 МП, что позволяет совершать видеозвонки с обеих камер одновременно.
Mitu Children Watch S1 поддерживает пять основных систем спутникового позиционирования: GPS, Beidou, ГЛОНАСС, GALILEO и QZSS. Благодаря этому гаджет может выполнять высокоточный запрос траектории движения и определять местоположение как на улице, так и в помещении.
Часы оснащены кнопкой SOS для быстрого контакта с родителями и различными датчиками для отслеживания показателей здоровья. Корпус устройства имеет водозащиту, что делает их удобными для использования в разных условиях.
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