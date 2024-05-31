Детские умные часы Mitu Children Watch S1 поддерживают все популярные системы навигации

Компания Xiaomi анонсировала новые умные часы для детей под названием Mitu Children Watch S1. Устройство оснащено 1.78-дюймовым LCD-экраном с разрешением 448×368 пикселей, 1 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ встроенной памяти. Часы имеют две камеры: фронтальную на 5 МП и заднюю на 8 МП, что позволяет совершать видеозвонки с обеих камер одновременно.

Mitu Children Watch S1 поддерживает пять основных систем спутникового позиционирования: GPS, Beidou, ГЛОНАСС, GALILEO и QZSS. Благодаря этому гаджет может выполнять высокоточный запрос траектории движения и определять местоположение как на улице, так и в помещении.

Часы оснащены кнопкой SOS для быстрого контакта с родителями и различными датчиками для отслеживания показателей здоровья. Корпус устройства имеет водозащиту, что делает их удобными для использования в разных условиях.

Xiaomi Mitu Children Watch S1 уже доступны для покупки в Китае по цене $166, однако маловероятно, что они появятся на глобальном рынке.