Дитячий розумний годинник Mitu Children Watch S1 підтримує всі популярні системи навігації31.05.24
Компанія Xiaomi анонсувала новий розумний годинник для дітей під назвою Mitu Children Watch S1. Пристрій оснащений 1.78-дюймовим LCD-екраном з роздільною здатністю 448х368 пікселів, 1 ГБ оперативної пам’яті і 8 ГБ вбудованої пам’яті. Годинник має дві камери: фронтальну на 5 МП та задню на 8 МП, що дозволяє здійснювати відеодзвінки з обох камер одночасно.
Mitu Children Watch S1 підтримує п’ять основних систем супутникового позиціонування: GPS, Beidou, ГЛОНАСС, GALILEO та QZSS. Завдяки цьому гаджет може виконувати високоточний запит траєкторії руху та визначати розташування як на вулиці, так і в приміщенні.
Годинник оснащений кнопкою SOS для швидкого контакту з батьками та різними датчиками для відстеження показників здоров’я. Корпус пристрою має водозахист, що робить їх зручними для використання у різних умовах.
Xiaomi Mitu Children Watch S1 уже доступны для покупки в Китае по цене $166, однако маловероятно, что они появятся на глобальном рынке.
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Дитячий розумний годинник Mitu Children Watch S1 підтримує всі популярні системи навігаціїбезпека смарт-годинник
Розумний годинник Mitu Children Watch S1 підтримує п’ять основних систем супутникового позиціонування: GPS, Beidou, ГЛОНАСС, GALILEO та QZSS.
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