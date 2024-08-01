Розумний годинник для дітей Xiaomi Kids Smartwatch 7C отримав підтримку 4G01.08.24
Xiaomi готує до випуску новий розумний годинник для дітей – Xiaomi Kids Smartwatch 7C, модель MTSB28XUN. Цей годинник вже зареєстрований у базі даних IMEI, проте докладні специфікації поки не розголошуються.
Відомо, що новинка буде підтримувати 4G підключення, що дозволить дітям здійснювати аудіодзвінки батькам без необхідності для дітей мати мобільний телефон.
Нагадаємо, що в травні Xiaomi анонсувала новий розумний годинник для дітей під назвою Mitu Children Watch S1. Пристрій оснащений 1.78-дюймовим LCD-екраном з роздільною здатністю 448х368 пікселів, 1 ГБ оперативної пам’яті і 8 ГБ вбудованої пам’яті. Годинник має дві камери: фронтальну на 5 МП та задню на 8 МП, що дозволяє здійснювати відеодзвінки з обох камер одночасно.
Mitu Children Watch S1 підтримує п’ять основних систем супутникового позиціонування: GPS, Beidou, ГЛОНАСС, GALILEO та QZSS. Завдяки цьому гаджет може виконувати високоточний запит траєкторії руху та визначати розташування як на вулиці, так і в приміщенні.
Годинник оснащений кнопкою SOS для швидкого контакту з батьками та різними датчиками для відстеження показників здоров’я. Корпус пристрою має водозахист, що робить їх зручними для використання у різних умовах.
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