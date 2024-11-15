Умные часы Blackview W50 Pro оснащены фонариком и защитой IP68

Blackview представила новые смарт-часы W50 Pro, которые выделяются сочетанием доступности и прочности. Эти часы оснащены светодиодом и фонариком, а также обладают высокой устойчивостью к падениям — они могут выдержать падение с высоты до 5 метров и имеют сертификат IP68, обеспечивающий защиту от воды при погружении на 30 минут.

Blackview W50 Pro имеют толщину 14,5 мм и вес 62,8 г. Они оснащены TFT-экраном диагональю 1,45 дюйма с разрешением 360×360 пикселей и яркостью до 700 кд/м². Управление часами осуществляется как через сенсорный экран, так и с помощью физических кнопок, что удобно при использовании мокрыми или потными руками.

В стандартный функционал входят отображение уведомлений, мониторинг пульса и сна, а также поддержка Bluetooth для использования в качестве громкоговорителя. Дополнительно часы оснащены фонариком и электрокомпасом, расширяющими их практическую ценность. Однако стоит отметить, что часы не имеют модуля GNSS.

W50 Pro можно приобрести напрямую по цене около 14,99 долларов США с бесплатной доставкой по США.