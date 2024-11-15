Розумний годинник Blackview W50 Pro оснащений ліхтариком та захистом IP68

Blackview представила новий смарт-годинник W50 Pro, який виділяється поєднанням доступності і міцності. занурення на 30 хвилин.

Blackview W50 Pro мають товщину 14,5 мм і вагу 62,8 г. Вони оснащені TFT-екраном діагоналлю 1,45 дюйма з роздільною здатністю 360×360 пікселів та яскравістю до 700 кд/м². фізичних кнопок, що зручно при використанні мокрими або спітнілими руками.

У стандартний функціонал входять відображення повідомлень, моніторинг пульсу та сну, а також підтримка Bluetooth для використання як гучномовця. Додатково годинник оснащений ліхтариком та електрокомпасом, що розширює їх практичну цінність.

W50 Pro можна придбати за ціною близько 14,99 доларів США з безкоштовною доставкою по США.