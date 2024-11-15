Ультратонкий магнитный OnePlus Power Bank 5000mAh стоит $2115.11.24
OnePlus представила магнитный аккумулятор Power Bank емкостью 5000 мАч с дизайном. Устройство поддерживает беспроводную зарядку и оснащено портом USB-C, что позволяет заряжать два устройства одновременно. Power Bank имеет толщину всего 8,8 мм, что делает его тоньше популярной модели Anker 621 (MagGo) с ее 11 мм.
Габариты аккумулятора составляют 96 x 69 x 8,8 мм, и он оборудован функциями безопасности, включая мониторинг температуры и защиту от короткого замыкания и перенапряжения. Уровень заряда показывается с помощью четырех LED-индикаторов. Модель представлена в цвете Extreme Silver Grey и стоит 149 юаней (около 21 доллара США).
Компания OnePlus представила новые флагманские TWS-наушники OnePlus Buds Pro 3. Основное улучшение по сравнению с предыдущей моделью заключается в использовании двойного ЦАП, который разделяет обработку низких и высоких частот между двумя динамиками: 11 мм для НЧ и 6 мм для ВЧ. Также НЧ-динамик теперь имеет два магнита, что улучшает качество звука.
OnePlus Buds Pro 3 оснащены адаптивной технологией шумоподавления ANC, которая регулирует уровень подавления шума до 50 дБ, что выше, чем у предыдущей модели. В каждом наушнике установлены три микрофона и костный датчик Voice Pick Up для улучшения качества звонков.
Среди других характеристик наушников — поддержка Bluetooth 5.4, защита от воды и пыли по стандарту IP55, технология пространственного аудио и автономность до 43 часов с учетом зарядного кейса.OnePlus Buds Pro 3 доступны в двух цветах: Midnight Opus и Lunar Radiance, и уже продаются по цене $180/€200/£200.
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