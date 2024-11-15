Ультратонкий магнітний OnePlus Power Bank 5000mAh коштує $21

OnePlus представила магнітний акумулятор Power Bank ємністю 5000 мАч з дизайном. Пристрій підтримує бездротову зарядку та оснащений портом USB-C, що дозволяє одночасно заряджати два пристрої. Power Bank має товщину всього 8,8 мм, що робить його тоншою за популярну модель Anker 621 (MagGo) з її 11 мм.

Габарити акумулятора становлять 96 x 69 x 8,8 мм, і він обладнаний функціями безпеки, включаючи моніторинг температури та захист від короткого замикання та перенапруги. Рівень заряду відображається за допомогою чотирьох LED-індикаторів. Модель представлена ​​в кольорі Extreme Silver Grey і коштує 149 юанів (близько 21 долар США).

Компанія OnePlus представила нові флагманські TWS-навушники OnePlus Buds Pro 3. Основне покращення порівняно з попередньою моделлю полягає у використанні подвійного ЦАП, який поділяє обробку низьких та високих частот між двома динаміками: 11 мм для НЧ та 6 мм для ВЧ. Також НЧ-динамік тепер має два магніти, що покращує якість звуку.

OnePlus Buds Pro 3 оснащені адаптивною технологією шумоподавлення ANC, яка регулює рівень придушення шуму до 50 дБ, що вище, ніж у попередньої моделі. У кожному навушнику встановлені три мікрофони та кістковий датчик Voice Pick Up для покращення якості дзвінків.

Серед інших характеристик навушників – підтримка Bluetooth 5.4, захист від води та пилу за стандартом IP55, технологія просторового аудіо та автономність до 43 годин з урахуванням зарядного кейсу. OnePlus Buds Pro 3 доступні у двох кольорах: Midnight Opus та Lunar Radiance, і вже продаються за ціною $180/€200/£200 .