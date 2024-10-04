Ulefone Armor Pad 4 Ultra — планшет с тепловизором и поддержкой 5G сетей

Компания Ulefone анонсировала планшет Armor Pad 4 Ultra, который стал преемником модели Armor Pad 3 Pro. Устройство поддерживает 5G и предлагается в двух версиях: стандартной и с тепловизором. Модель с тепловизором оснащена термодатчиком ThermoVue™ с разрешением 160 x 120, что позволяет пользователям снимать температурные изображения и видео.

Ulefone Armor Pad 4 Ultra разработан для работы в экстремальных условиях и сертифицирован по стандартам IP68/IP69K и MIL-STD-810H.

Устройство работает на процессоре MediaTek Dimensity 6300 5G SoC, обеспечивая высокую производительность, а 10,36-дюймовый дисплей с разрешением 2K позволяет наслаждаться качественным изображением. Благодаря поддержке 5G, планшет может быстро передавать данные даже в отдаленных районах, что делает его подходящим для использования экстренными службами и военными.

Armor Pad 4 Ultra поступит в продажу 1 октября 2024 года. Цена стандартной версии составляет 279,99 долларов США, а модель с тепловизором будет стоить 329,99 долларов США.