Ulefone Armor Pad 4 Ultra – планшет з тепловізором та підтримкою 5G мереж04.10.24
Компанія Ulefone анонсувала планшет Armor Pad 4 Ultra, який став наступником моделі Armor Pad 3 Pro. Пристрій підтримує 5G і пропонується у двох версіях: стандартної та з тепловізором. Модель із тепловізором оснащена термодатчиком ThermoVue™ з роздільною здатністю 160 x 120, що дозволяє користувачам знімати температурні зображення та відео.
Ulefone Armor Pad 4 Ultra розроблений для роботи в екстремальних умовах та сертифікований за стандартами IP68/IP69K та MIL-STD-810H.
Пристрій працює на процесорі MediaTek Dimensity 6300 5G SoC, забезпечуючи високу продуктивність, а 10,36-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 2K дозволяє насолоджуватися якісним зображенням. Завдяки підтримці 5G планшет може швидко передавати дані навіть у віддалених районах, що робить його придатним для використання екстреними службами та військовими.
Armor Pad 4 Ultra надійде у продаж 1 жовтня 2024 року. Ціна стандартної версії складає 279,99 доларів США, а модель із тепловізором коштуватиме 329,99 доларів США.
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