Укрпошта будет доставлять товары с Amazon в Украину14.10.24
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Статьи & тесты
14.10.24
Топ смартфонов с беспроводной зарядкой
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Возможность заряжать цифровые устройства бесконтактным образом – бесценна. С этим согласятся если не все, то многие пользователи. Посмотрим какие смартфоны с беспроводной зарядкой можно купить сегодня.
14.10.24 | 05.14
Топ смартфонов с беспроводной зарядкой
11.10.24 | 06.10
Обзор Bluetooth-наушников Ugreen Choice H6 Pro: удивительные
07.10.24 | 05.57
Обзор павер банка Baseus на 20 000 мАч с мощностью 22 Вт
23.09.24 | 05.09
Обзор наушников Sony WF-1000XM5: скромнее, лучше?
20.09.24 | 05.23
Обзор бизнес-ноутбука ASUS ExpertBook B9 B9403CV: левитация
16.09.24 | 05.14
Видеонаблюдение от Ajax: обзор IP-камер DomeCam Mini, TurretCam, BulletCam и видеорегистратора NVR
13.09.24 | 05.56
Обзор монитора Acer Nitro XF240Y S3: лучшее за меньшее
09.09.24 | 05.59
Обзор микрофонов Logitech G: модели Yeti Orb и Yeti GX
05.09.24 | 05.15
Обзор умных часов Oppo Watch X: дорого и со вкусом
02.09.24 | 05.30
Тест ноутбука Acer Predator Helios Neo 14 (PHN14-51-97UA): компактное доминирование
26.08.24 | 05.46
Обзор лампы для стримеров Logitech G LITRA BEAM LX: главный свет
19.08.24 | 05.24
Обзор Acer Chromebook Plus 515 (CB515-2H-52YD): старший
Новости
14.10.24 | 16.08
Укрпошта будет доставлять товары с Amazon в УкраинуAmazon почта события в Украине
«Укрпошта» планирует заключить соглашение с почтовой службой США (USPS), что позволит украинскому оператору доставлять товары с Amazon и других американских маркетплейсов в Украину
14.10.24 | 14.03
Трилогия игр S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone выйдет на Nintendo Switch в октябреNintendo игры
S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Trilogy, сборник культовых постапокалиптических шутеров от украинской студии GSC Game World, вскоре станет доступен на портативной консоли Nintendo Switch
14.10.24 | 16.08
Укрпошта будет доставлять товары с Amazon в Украину
14.10.24 | 14.03
Трилогия игр S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone выйдет на Nintendo Switch в октябре
14.10.24 | 12.02
Дрон-камикадзе Anduril Bolt-M летает на 20 км и имеет защиту от РЭБ
14.10.24 | 10.16
NVMe-накопители Patriot Viper PV573 с поддержкой PCIe 5.0 оснащены активным охлаждением
13.10.24 | 11.22
Смарт-очки позволили получать информацию обо всех окружающих людях
12.10.24 | 14.40
Шлем-гарнитура 7Sense SuperBrain 1 позволяет слепым почувствовать окружение, превращая изображение в тактильные сигналы
12.10.24 | 09.19
Игру Detroit: Become Human за 6 лет купили 10 миллионов раз
11.10.24 | 21.37
Какие услуги предлагают обменники крипты в Одессе?
11.10.24 | 16.09
Бюджетный смартфон Samsung Galaxy A16 5G оснащается Exynos 1330 или Dimensity 6300 и стоит €249
11.10.24 | 12.20
Суд запретил Google подкупать разработчиков игр для эксклюзивных релизов на Android
11.10.24 | 10.06