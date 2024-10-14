«Укрпошта» планирует заключить соглашение с почтовой службой США (USPS), что позволит украинскому оператору доставлять товары с Amazon и других американских маркетплейсов в Украину. После подписания соглашения товары с Amazon будут поступать в Украину через Великобританию, а доставка из Лондона будет занимать всего один день. Ведутся также переговоры с британской Royal Mail о снижении тарифов для украинских пользователей.

В 2023 году Укрпочта получила более 215 000 международных отправлений и отправила более 130 000 посылок за границу. Услуга доставки доступна в более чем 130 стран, а сеть включает 27 000 точек обслуживания. По итогам 2023 года оператор получил чистый доход в размере 11,9 млрд грн, что на 19% больше по сравнению с 2022 годом. В 2024 году прогнозируется увеличение дохода до 14,1 млрд грн.