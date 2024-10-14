“Укрпошта” планує укласти угоду з поштовою службою США (USPS), що дозволить українському оператору доставляти товари з Amazon та інших американських маркетплейсів до України. Після підписання угоди товари з Amazon надходитимуть в Україну через Велику Британію, а доставка з Лондона займатиме лише один день. Ведуться також переговори з британською Royal Mail щодо зниження тарифів для українських користувачів.

2023 року Укрпошта отримала понад 215 000 міжнародних відправлень і відправила понад 130 000 посилок за кордон. Послуга доставки доступна більш ніж у 130 країнах, а мережа включає 27 000 точок обслуговування. За підсумками 2023 року оператор отримав чистий дохід у розмірі 11,9 млрд грн, що на 19% більше у порівнянні з 2022 роком. 2024 року прогнозується збільшення доходу до 14,1 млрд грн.