Укрпошта доставлятиме товари з Amazon в Україну14.10.24
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Статті & тести
14.10.24
Топ смартфонів з бездротовою зарядкою
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Можливість заряджати цифрові пристрої безконтактним чином безцінна. З цим погодяться якщо не всі, то багато користувачів. Подивимося, які смартфони з бездротовою зарядкою можна купити сьогодні.
14.10.24 | 05.14
Топ смартфонів з бездротовою зарядкою
11.10.24 | 06.10
Огляд Bluetooth-навушників Ugreen Choice H6 Pro: дивовижні
07.10.24 | 05.57
Огляд павер банку Baseus на 20 000 мАг з потужністю 22 Вт
23.09.24 | 05.10
Огляд навушників Sony WF-1000XM5: лаконічніше і краще?
20.09.24 | 05.23
Огляд бізнес-ноутбука ASUS ExpertBook B9 B9403CV: левітація
16.09.24 | 05.16
Відеоспостереження від Ajax: огляд IP-камер DomeCam Mini, TurretCam, BulletCam та відеореєстратора NVR
13.09.24 | 05.56
Огляд монітора Acer Nitro XF240Y S3: краще за менше
09.09.24 | 05.59
Огляд мікрофонів Logitech G: моделі Yeti Orb та Yeti GX
05.09.24 | 05.15
Огляд смарт годинника Oppo Watch X: дорого і зі смаком
26.08.24 | 05.46
Огляд лампи для стримерів Logitech G LITRA BEAM LX: головне світло
23.08.24 | 15.30
Вибираємо ігровий ноутбук 2024 року. В яких Core i9 та RTX 4090 кращі для навчання?
19.08.24 | 05.36
Огляд Acer Chromebook Plus 515 (CB515-2H-52YD): старший
Новини
14.10.24 | 16.08
Укрпошта доставлятиме товари з Amazon в УкраїнуAmazon події в Україні пошта
«Укрпошта» планує укласти угоду з поштовою службою США (USPS), що дозволить українському оператору доставляти товари з Amazon та інших американських маркетплейсів до України.
14.10.24 | 14.03
Трилогія ігор S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone вийде на Nintendo Switch у жовтніNintendo ігри
S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Trilogy, збірка культових постапокаліптичних шутерів від української студії GSC Game World, незабаром стане доступною на портативній консолі Nintendo Switch
14.10.24 | 16.08
Укрпошта доставлятиме товари з Amazon в Україну
14.10.24 | 14.03
Трилогія ігор S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone вийде на Nintendo Switch у жовтні
14.10.24 | 12.02
Дрон-камікадзе Anduril Bolt-M літає на 20 км і має захист від РЕБ
14.10.24 | 10.16
NVMe-накопичувачі Patriot Viper PV573 з підтримкою PCIe 5.0 оснащені активним охолодженням
12.10.24 | 14.40
Шолом-гарнітура 7Sense SuperBrain 1 дозволяє сліпим відчути оточення, перетворюючи зображення на тактильні сигнали
12.10.24 | 09.19
Detroit: Become Human за 6 років купили 10 мільйонів разів
11.10.24 | 15.02
Найкращі ігрові ноутбуки 2024
11.10.24 | 12.20