Укрпочта обновила приложение. Что нового?22.04.25
До конца июня 2025 года «Укрпочта» намерена презентовать обновленную версию своего мобильного приложения. Об этом генеральный директор компании Игорь Смилянский сообщил в разговоре с Forbes Ukraine, отметив, что именно цифровые сервисы среди приоритетов на текущий год.
Первоочередно «Укрпочта» планировала запуск еще в 2024, однако сроки перенесли. В настоящее время действующее приложение имеет низкие оценки в маркетах из-за ограниченной функциональности, в частности — отсутствия уведомлений о статусе отправки. В обновленной версии также предусмотрена возможность перенаправления посылок в другое отделение – сейчас это возможно только по телефону или непосредственно в отделении.
По словам Смилянского, в 2024 году компания инвестировала около миллиарда гривен в автоматизацию — речь идет о полностью собственном финансировании с учетом пятилетних гарантий. В настоящее время более 90% отправлений доставляются вовремя, и именно социальные сети, по мнению руководителя компании, свидетельствуют об эффективности изменений.
«Раньше под каждой моей корреспонденцией было множество жалоб. А теперь — почти ни одной. Это, считаю, самый объективный из возможных индикаторов», — сказал он.
В начале 2025 года «Укрпочта» завершила полную автоматизацию сортировочных процессов, а в феврале правительство передало акции Первого инвестиционного банка в Министерство развития общин и территорий для последующей передачи под управление «Укрпочты». Это открывает возможность для запуска собственного банка, который, по мнению руководства компании, может стать толчком к созданию украинского аналога Amazon.
Несмотря на рост дохода до 12,98 млрд грн в 2024 году (на 8% больше, чем годом ранее), годовая инфляция в 14,6% повлекла за собой реальное снижение доходности: компания завершила год с убытком в 387 млн грн.
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