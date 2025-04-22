Укрпошта оновила програму. Що нового?22.04.25
До кінця червня 2025 року “Укрпошта” має намір презентувати оновлену версію свого мобільного додатку. Про це генеральний директор компанії Ігор Смілянський повідомив у розмові з Forbes Ukraine, наголосивши, що саме цифрові сервіси серед пріоритетів на поточний рік.
Першочергово “Укрпошта” планувала запуск ще 2024 року, проте терміни перенесли. В даний час чинний додаток має низькі оцінки в маркетах через обмежену функціональність, зокрема відсутність повідомлення про статус відправки. В оновленій версії також передбачена можливість перенаправлення посилок в інше відділення – зараз це можливо лише по телефону або безпосередньо у відділенні.
За словами Смілянського, 2024 року компанія інвестувала близько мільярда гривень в автоматизацію — йдеться про повністю власне фінансування з урахуванням п’ятирічних гарантій. Нині понад 90% відправлень доставляються вчасно, і саме соціальні мережі, на думку керівника компанії, свідчать про ефективність змін.
На початку 2025 року “Укрпошта” завершила повну автоматизацію сортувальних процесів, а у лютому уряд передало акції Першого інвестиційного банку до Міністерства розвитку громад та територій для подальшої передачі під управління “Укрпошти”. Це відкриває можливість запуску власного банку, який, на думку керівництва компанії, може стати поштовхом до створення українського аналога Amazon.
Незважаючи на зростання доходу до 12,98 млрд грн у 2024 році (на 8% більше, ніж роком раніше), річна інфляція у 14,6% спричинила реальне зниження прибутковості: компанія завершила рік зі збитком у 387 млн грн.
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