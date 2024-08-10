Украинское приложение Армия+ позволит подать рапорт онлайн

Гонка за оцифровыванием документооборота и снижения уровня бюрократизации процессов продолжается. Министерство обороны официально запустило приложение «Армия+», предназначенное исключительно для военных, с целью «освободить их от бумажной работы и предоставить возможность подавать рапорты онлайн«.

Приложение Армия+ уже доступно для загрузки в Google Play и App Store, однако авторизоваться в нем смогут только военнослужащие. О безопасности данных точной информации традиционно нет. Стоит учитывать что рф очень быстро активизирует свои каналы фишинга и подделки приложений для ввода в заблуждение военнослужащих Украины.

На момент официального запуска «Армия+» включает в себя такие функции, как подача рапортов, электронный военный ID, защищенные чаты для общения между военнослужащими, а также доступ к учебным онлайн-курсам и программам. Приложение также позволяет отслеживать статус поданных рапортов.

Отмечается, что электронные рапорты, поданные через «Армия+», будут иметь такую же юридическую силу, как и бумажные документы. Кроме того, сервис «Армия ID» со временем будет трансформирован в полноценный электронный военный документ.