10.08.24

Павербанки Baseus на 20 000 мА·год: знову на вістрі

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Baseus 20k mah

Бренд Baseus залишається популярним та пропонує все ще якісні пристрої. Перевіримо це на прикладі двох портативних акумуляторів середньої ємності