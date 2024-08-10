Український додаток Армія+ дозволить подати рапорт онлайн

Гонка за оцифруванням документообігу та зниження рівня бюрократизації процесів продовжується. Міністерство оборони офіційно запустило додаток «Армія+», призначений виключно для військових, з метою “звільнити їх від паперової роботи та надати можливість подавати рапорти онлайн”.

Програма Армія+ вже доступна для завантаження в Google Play і App Store, проте авторизуватися в ньому зможуть лише військовослужбовці. Про безпеку даних точної інформації зазвичай немає. Варто враховувати, що Росія дуже швидко активізує свої канали фішингу і підробки додатків для введення в оману військовослужбовців України.

На момент офіційного запуску «Армія+» включає такі функції, як подача рапортів, електронний військовий ID, захищені чати для спілкування між військовослужбовцями, а також доступ до навчальних онлайн-курсів і програм. Програма також дозволяє відстежувати статус поданих рапортів.

Зазначається, що електронні рапорти, подані через «Армія+», матимуть таку саму юридичну силу, як і паперові документи. Крім того, сервіс «Армія ID» згодом буде трансформований у повноцінний електронний військовий документ.