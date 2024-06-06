Украинский ударный БПЛА Pegasus Arms 25 со скоростью полета до 120 км/ч может бороться с РЕБ

Украинская компания Pegasus Arms представила новый ударный беспилотник для Вооруженных сил Украины под названием Pegasus Arms 25.

Этот беспилотный летательный аппарат оснащен современными технологиями и встроенной системой противодействия радиоэлектронной борьбе (РЭБ).

Дрон способен развивать скорость до 120 км/ч и нести груз до 14 кг. Продолжительность полета Pegasus Arms 25 составляет до 45 минут, а тактический радиус действия – до 20 км.

Сейчас на линии фронта уже задействовано более 50 дронов Pegasus Arms 25. Этот БПЛА показал свою эффективность, уничтожив цель стоимостью 15 миллионов гривен.