Украинский ударный БПЛА Pegasus Arms 25 со скоростью полета до 120 км/ч может бороться с РЕБ06.06.24
Украинская компания Pegasus Arms представила новый ударный беспилотник для Вооруженных сил Украины под названием Pegasus Arms 25.
Этот беспилотный летательный аппарат оснащен современными технологиями и встроенной системой противодействия радиоэлектронной борьбе (РЭБ).
Дрон способен развивать скорость до 120 км/ч и нести груз до 14 кг. Продолжительность полета Pegasus Arms 25 составляет до 45 минут, а тактический радиус действия – до 20 км.
Сейчас на линии фронта уже задействовано более 50 дронов Pegasus Arms 25. Этот БПЛА показал свою эффективность, уничтожив цель стоимостью 15 миллионов гривен.
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Украинский ударный БПЛА Pegasus Arms 25 со скоростью полета до 120 км/ч может бороться с РЕБвойна дрон разработка события в Украине
Украинская компания Pegasus Arms представила новый ударный беспилотник для Вооруженных сил Украины под названием Pegasus Arms 25.
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