Український ударний БПЛА Pegasus Arms 25 зі швидкістю польоту до 120 км/год може боротися з РЕБ

Українська компанія Pegasus Arms представила новий ударний безпілотник для Збройних Сил України під назвою Pegasus Arms 25.

Цей безпілотний літальний апарат оснащений сучасними технологіями та вбудованою системою протидії радіоелектронній боротьбі (РЕБ).

Дрон здатний розвивати швидкість до 120 км/год та нести вантаж вагою до 14 кг. Тривалість польоту Pegasus Arms 25 становить до 45 хвилин, а тактичний радіус дії – до 20 км.

Нині на лінії фронту вже задіяно понад 50 дронів Pegasus Arms 25. Цей БПЛА вже показав свою ефективність, знищивши мету вартістю 15 мільйонів гривень.