Украинский разведывательный дрон ZOOM работает даже при активном РЭБ22.10.24
На выставке Ministry of Defence of Ukraine в Киеве украинская компания Frontline представила разведывательный дрон ZOOM, который потенциально может заменить китайские дроны DJI Mavic. После запрета экспорта дронов из Китая с 1 сентября Украина столкнулась с необходимостью поиска альтернативных решений, особенно для разведки. Дрон ZOOM разработан на основе собственной платформы связи и управления «Герц», что позволяет ему выполнять задачи в условиях радиоэлектронной борьбы.
Дрон оснащен 12-мегапиксельной камерой с четырехкратным оптическим увеличением, что позволяет проводить детальное наблюдение и передавать качественное видеоизображение. Он может находиться в воздухе до 40 минут, развивать скорость до 72 км/ч и имеет тактический радиус действия до 15 км. Дрон способен удерживать позицию на высоте до 200 метров даже при отсутствии GPS благодаря модулю визуальной навигации.
ZOOM включен в комплекс, состоящий из наземной антенны и пункта управления. Сейчас дрон проходит финальную кодификацию и готовится к серийному производству, при этом его стоимость обещают сделать сопоставимой с ценой DJI Mavic.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор Ugreen CM681: хаб 13-in-1 для всего на свете
Хаб Ugreen CM681 13-в-1 покроет все нужды авторов, редакторов, создателей, творцов и прочих созидателей контента
Обзор Ugreen CM681: хаб 13-in-1 для всего на свете
Обзор Ugreen X559: GaN зарядка мощностью 65 Вт
Топ смартфонов с беспроводной зарядкой
Обзор Bluetooth-наушников Ugreen Choice H6 Pro: удивительные
Обзор павер банка Baseus на 20 000 мАч с мощностью 22 Вт
Обзор наушников Sony WF-1000XM5: скромнее, лучше?
Обзор бизнес-ноутбука ASUS ExpertBook B9 B9403CV: левитация
Обзор монитора Acer Nitro XF240Y S3: лучшее за меньшее
Обзор микрофонов Logitech G: модели Yeti Orb и Yeti GX
Обзор умных часов Oppo Watch X: дорого и со вкусом
Тест ноутбука Acer Predator Helios Neo 14 (PHN14-51-97UA): компактное доминирование
Обзор лампы для стримеров Logitech G LITRA BEAM LX: главный свет
Украинский разведывательный дрон ZOOM работает даже при активном РЭБвойна дрон
ZOOM включен в комплекс, состоящий из наземной антенны и пункта управления. Сейчас дрон проходит финальную кодификацию и готовится к серийному производству
Новая игра от Remedy будет кооперативным шутером FBC Firebreak в мире Controlигры
Remedy Entertainment на презентации Xbox Partner Preview анонсировала игру FBC Firebreak, многопользовательский шутер от первого лица, связанный со вселенной игры Control.