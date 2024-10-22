Украинский разведывательный дрон ZOOM работает даже при активном РЭБ

На выставке Ministry of Defence of Ukraine в Киеве украинская компания Frontline представила разведывательный дрон ZOOM, который потенциально может заменить китайские дроны DJI Mavic. После запрета экспорта дронов из Китая с 1 сентября Украина столкнулась с необходимостью поиска альтернативных решений, особенно для разведки. Дрон ZOOM разработан на основе собственной платформы связи и управления «Герц», что позволяет ему выполнять задачи в условиях радиоэлектронной борьбы.

Дрон оснащен 12-мегапиксельной камерой с четырехкратным оптическим увеличением, что позволяет проводить детальное наблюдение и передавать качественное видеоизображение. Он может находиться в воздухе до 40 минут, развивать скорость до 72 км/ч и имеет тактический радиус действия до 15 км. Дрон способен удерживать позицию на высоте до 200 метров даже при отсутствии GPS благодаря модулю визуальной навигации.

ZOOM включен в комплекс, состоящий из наземной антенны и пункта управления. Сейчас дрон проходит финальную кодификацию и готовится к серийному производству, при этом его стоимость обещают сделать сопоставимой с ценой DJI Mavic.