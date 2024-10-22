Український розвідувальний дрон ZOOM працює навіть за активного РЕБ

На виставці Ministry of Defence of Ukraine у ​​Києві українська компанія Frontline представила розвідувальний дрон ZOOM, який потенційно може замінити китайські дрони DJI Mavic. Після заборони експорту дронів з Китаю з 1 вересня Україна зіткнулася із необхідністю пошуку альтернативних рішень, особливо для розвідки. Дрон ZOOM розроблений на основі власної платформи зв’язку та управління “Герц”, що дозволяє виконувати завдання в умовах радіоелектронної боротьби.

Дрон оснащений 12-мегапіксельною камерою з чотириразовим оптичним збільшенням, що дозволяє проводити детальне спостереження та передавати якісне відео. Він може перебувати у повітрі до 40 хвилин, розвивати швидкість до 72 км/год та має тактичний радіус дії до 15 км. Дрон здатний утримувати позицію на висоті до 200 метрів навіть за відсутності GPS завдяки модулю візуальної навігації.

ZOOM включений до комплексу, що складається із наземної антени та пункту управління. Наразі дрон проходить фінальну кодифікацію та готується до серійного виробництва, при цьому його вартість обіцяють зробити порівнянною з ціною DJI Mavic.