Украинские морские дроны Sea Baby получили реактивные системы залпового огня Град24.05.24
В феврале этого года украинские волонтёры за сутки собрали деньги на производство морских дронов Sea Baby. Оказалось, что речь шла не о дронах-камикадзе, а о новой модификации дистанционно управляемого катера. Дрон Sea Baby разработан специалистами Службы безопасности Украины и представляет собой универсальную платформу, которую можно использовать для различных задач.
Новые дроны успешно прошли тестирование и уже активно используются в боевых действиях. Например, недавно Служба безопасности Украины и Военно-морские силы Украины с помощью Sea Baby эффективно атаковали позиции россиян на Кинбурнской косе.
Первая версия дрона-камикадзе способна нести 850 килограммов взрывчатки и развивать скорость до 90 км/ч. Максимальный радиус действия Sea Baby достигает 1000 км. Новая модификация морского дрона получила реактивную систему залпового огня «Град».
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