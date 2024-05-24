Украинские морские дроны Sea Baby получили реактивные системы залпового огня Град

В феврале этого года украинские волонтёры за сутки собрали деньги на производство морских дронов Sea Baby. Оказалось, что речь шла не о дронах-камикадзе, а о новой модификации дистанционно управляемого катера. Дрон Sea Baby разработан специалистами Службы безопасности Украины и представляет собой универсальную платформу, которую можно использовать для различных задач.

Новые дроны успешно прошли тестирование и уже активно используются в боевых действиях. Например, недавно Служба безопасности Украины и Военно-морские силы Украины с помощью Sea Baby эффективно атаковали позиции россиян на Кинбурнской косе.

Первая версия дрона-камикадзе способна нести 850 килограммов взрывчатки и развивать скорость до 90 км/ч. Максимальный радиус действия Sea Baby достигает 1000 км. Новая модификация морского дрона получила реактивную систему залпового огня «Град».