Українські дрони Sea Baby тепер морські РСЗВ, вони отримали установки Град

У лютому цього року українські волонтери за добу зібрали гроші на виробництво морських дронів Sea Baby. Виявилося, що йшлося не про дрони-камікадзе, а про нову модифікацію дистанційно керованого катера. Дрон Sea Baby розроблений фахівцями Служби безпеки України та є універсальною платформою, яку можна використовувати для різних завдань.

Нові дрони успішно пройшли тестування і вже активно використовуються у бойових діях. Наприклад, нещодавно Служба безпеки України та Військово-морські сили України за допомогою Sea Baby ефективно атакували позиції росіян на Кінбурнській косі.

Перша версія дрона-камікадзе здатна нести 850 кілограмів вибухівки та розвивати швидкість до 90 км/год. Максимальний радіус дії Sea Baby сягає 1000 км. Нова модифікація морського дрону отримала реактивну систему залпового вогню “Град”.