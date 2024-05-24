Українські дрони Sea Baby тепер морські РСЗВ, вони отримали установки Град24.05.24
У лютому цього року українські волонтери за добу зібрали гроші на виробництво морських дронів Sea Baby. Виявилося, що йшлося не про дрони-камікадзе, а про нову модифікацію дистанційно керованого катера. Дрон Sea Baby розроблений фахівцями Служби безпеки України та є універсальною платформою, яку можна використовувати для різних завдань.
Нові дрони успішно пройшли тестування і вже активно використовуються у бойових діях. Наприклад, нещодавно Служба безпеки України та Військово-морські сили України за допомогою Sea Baby ефективно атакували позиції росіян на Кінбурнській косі.
Перша версія дрона-камікадзе здатна нести 850 кілограмів вибухівки та розвивати швидкість до 90 км/год. Максимальний радіус дії Sea Baby сягає 1000 км. Нова модифікація морського дрону отримала реактивну систему залпового вогню “Град”.
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