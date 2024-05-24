20.05.24

Огляд електровелосипеда Acer eUrban eBike R: їдемо сотку?

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Acer eUrban-R

Acer вирішила не зупинятися на експериментах з електричними самокатами і цього року здивувала новим класом техніки – електровелосипедами. Навіть пошукові системи настільки шоковані розширенням портфоліо, що в результатах видають серію захищених ноутбуків Acer Urban